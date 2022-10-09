Amatör Spor Haftası, "Sporun Enleri 2022" ödül töreni ile sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl 3-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın kapanışı Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ‘Sporun enleri 2022' ödül töreni ile yapıldı.

Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni'ne Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Judo Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, sporcular ve veliler katıldı.

Kapanış gününde yapılan minikler Judo İl Birinciliği'ne 130 sporcu katılım sağlarken, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Sporun Enleri 2022'de Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Göktaş, Judo Antrenörü Halil Atmaca, Muaythai Antrenörü Ediz Barış ve merhum duayen judo antrenörü Ali Atmaca adına eşi Ayşe Atmaca'ya plaketleri protokol tarafından takdim edildi.

Öte yandan Amatör Spor Haftası, Manisa'da çok sayıda turnuvalarla coşkuyla kutlandı. İl genelinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce voleybol, güreş, Muaythai, badminton judo ve basketbol turnuvaları düzenlendi. Yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, amatör spor haftasının tüm il ve ilçelerde spora ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığını belirterek, Manisa'nın sporu ve sporcusu için imkan sunan herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amatör sporun yanında olacaklarını söyledi. Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu himayelerinde Manisa'ya çok ciddi yatırımlar yapıldı. Manisa olarak bir spor kenti olma yolunda ilerliyor, modern tesislerimizde 7'den 70'e herkesi sporla buluşturuyoruz. Tesislerimiz her daim halkımıza açıktır” diye konuştu.