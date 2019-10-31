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Ambulans ova yoluna giremedi, yaralı traktör kasasında taşındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü, traktör kasasında ambulansa kadar taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü, traktör kasasında ambulansa kadar taşınarak hastaneye kaldırıldı.


Turgutlu'da meydana gelen kazada Maden yolu üzerinde seyir halinde olan Erdoğan Yılmaz (59) yönetimdeki 45 K 3591 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dar ova yolundan geçemedi. Bu sırada bölgede bulunan çiftçi Hasan Ali Bayraktar, sağlık ekiplerine yardım etti. Traktörüyle yaralı sürücü ve sağlık ekiplerini küçük kasasına bindiren Bayraktar, yaralıyı ve sağlık ekiplerini ambulansın bulunduğu yola kadar getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftçi Hasan Ali Bayraktar, "Ambulans o yola dar olduğu için giremedi. Ben de traktörümle hem yaralıya hem de sağlık ekiplerine yardım ettim" dedi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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