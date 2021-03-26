Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi

Manisa'da, evinin bahçesinde mavi yumurta yumurtlayan Amerikan ırkı Araucanas tavuklarından yetiştiren İsa Deveci (30), tanesini 50 liradan sattığı yumurtalar için gelen talebe yetişemiyor. Ayda bin adet yumurta üreten Deveci, kapasitesini arttırmak için modern bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

Manisa'da ‘altın yumurtlayan' tavuk sözü gerçek oldu. Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde yaşayan İsa Deveci, 4 yıl önce hobi olarak tavuk beslemeye başladı. Bir arkadaşının aracılığı ile Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan 40 adet Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirten Deveci, bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz yetiştirdi. 60'a yakın tavuğa sahip olan Deveci, evinin bahçesinde kurduğu kümeste ayda bin adet mavi renkte yumurta elde etti. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen mavi yumurtaların tanesini yurt içinde 50 liradan, yurt dışına ise 10 dolardan satan Deveci, gelen taleplere yetişemediğini söyledi. Deveci, "Tavuk yetiştirmeye hobi olarak başladım. Daha önce sadece ailem için yumurta yetiştiriyordum. Tavuk ve yumurta işinin içine girdikçe yeni şeyler keşfettim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirttim. Getirdiğim yumurtalardan kuluçka yöntemiyle civciv üretmeye başladım. Amerikan ırkı tavuklarım mavi yumurta yumurtluyor. Sağlık yönünden birçok faydası bulunan mavi yumurtalara bir anda talep patlaması yaşandı. Türkiye'de tanesini 50 liradan, dış ülkelere 10 dolardan veriyorum. Bu işe başlayalı yaklaşık 4 sene oldu. Şu an 60'a yakın tavuğum var. Kümesimin kapasitesi sınırlı olduğu için çevremdeki birçok kişiye de satış yaparak, ön ayak oldum. Ayda bine yakın yumurta elde ediyorum. Çiftlik kurma aşamasındayım. Tüm Türkiye'ye bunu yaymayı düşünüyorum” diye konuştu.