Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Ampute Milli Futbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı otelde kendilerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sözü vermişti. Kazanılan bu büyük zaferin ardından Ampute Milli Futbol Takımı ve Teknik Direktör Osman Çakmak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu yer aldı. Başkan Ergün, sporcuları tek tek kutlayarak, ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa', Mesir Macunu ve Cumhuriyet altını hediye etti. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osmak Çakmak ve sporcular da futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı forma hediye etti.

“Verdiğimiz sözü tuttuk”

Türk milletinin göğsünü kabartan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, “Afyon'da yaptığımız kampta bizleri ziyaret eden sayın başkanımız bizlerle sohbet etmiş. Çocuklar zor günlerden geçiyoruz. Sizden bir isteğimiz var. Şampiyon olarak gidiyorsunuz, şampiyon olarak gelin. Şampiyon olarak geldiğinizde sizleri Manisa'ya ağırlamak istiyoruz. Gerekirse ben de havalimanına gelirim ama Manisa'da sizleri görmek bizleri mutlu eder. ifadelerinde bulunmuştu. Biz de, bugün söz verdiğimiz gibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraberiz. Takımım, federasyonum ve şahım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Hedef 2022 Dünya Kupası”

Yeni hedeflerinin 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak, bu branşta en iyi oldukları tüm dünyaya göstermek istediklerini belirten Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Bülent Çetin, “Kampta, başkanımız bizi ziyaret ettiğinde kendisine söz vermiştik. Bu anlamda başkanımıza ve tüm halkımıza sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonasını kazasız belasız atlattık. Sonunda şampiyonluğu aldık. Şimdi yeni bir hedefimiz var. Ülkemizde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak bu branşta dünyanın en iyisi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Başkanımıza söz verdiğimiz gibi, kupayı makamına getirdik. Destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Köprübaşılı Rahmi Özcan ise duygularını şu ifadelerle paylaştı: “Manisalı olmanın gururu ve onurunu bugün tekrar yaşadım. Bunu yaşattığı için de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Manisalı olmam sebebiyle yaptığınız spor yatırımlarınızı biliyorum. Allah sizin gibi sporsever yöneticilerimizin sayısını daha da arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun”

Ampute Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarının Türk milletinin göğsünü kabarttığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise “Her zaman sporun yanında olduk. Sporun içerisinde hayatımızı geçirdik. Burada amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özgüvenlerini kazanmaları, arkadaşlık bağların kuvvetlendirmiş, fiziki gelişimini sağlamış bireyler haline getirmek. Spor, bunun en önemli vesilesi. Biz, bugün 5 bine yakın çocuğumuzu, yaz, kış okullarımızda 15 branş altında eğitimlerini verdirmeye çalışıyoruz. Onların daha iyi spor yapabileceği, spor tesislerini yenilerini yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir tesisi daha elden geçiriyoruz. Her noktada gençlerimize sahip çıkacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyete daha sağlam temeller atlında geliştirecek bireyler haline getirelim. Kazandığınız bu şampiyonlukta çok önemli bir güne geliyor, Gaziler Günü'ne. O da ayrı bir anlam ifade ediyor. Hepinize, bu şampiyonluğu bizlere hediye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun” dedi.