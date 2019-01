Anadolu Gençlik Derneğinden kan bağış kampanyası

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğinin de destek verdiği kampanya kapsamında üyeler ve vatandaşlar Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi'nin Şehzadeler ilçesindeki Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi'nde kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası konuşan Anadolu Gençlik Derneği Manisa Başkanı Hüseyin Eroğlu, "Anadolu Gençlik Derneğimiz her zaman olduğu gibi hayırlı çalışmaların öncüsü olmaya devam ediyor. Kızılayımız ile birlikte bir protokol imzaladık. Bu çerçevede Cansuyu Derneğimizin de destekleriyle kan bağışında bulunmak için burada toplandık. İnşallah toplanan kanlarımız hem Manisa'mız için, hem de insanlarımız için hayırlı olur” dedi.

Manisa Kızılay Kan Merkezi Dr. Levent Mercan ise her iki derneğe de verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Havaların soğumasıyla birlikte kan bağış sayılarında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu vurgulayan Mercan, “Bugün bu azalan kan bağışlarına destek olmak amacıyla Anadolu Gençlik Derneğimiz ve Cansuyu Derneğimiz kan bağış kampanyasıyla destek verdi. Kendilerine Kızılay adına teşekkür ediyorum. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bizim genel parolamız budur” diye konuştu.

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak adına her yıl yaklaşık 2,5 milyon civarında ünite kana ihtiyaç olduğunu kaydeden Mercan, konuşmasına şöyle devam etti:“Toplayabildiğimiz kan, bu ihtiyaca ulaşmıyor. Bu rakamlara ulaşabilmemiz için vatandaşlarımızın bu taşın altına elini sokmaları gerekiyor. Bugün sana yarın bana. Bu sosyal bir imecedir. Bugün benim ihtiyacım olan kan sizin sayenizde benim hayatımı kurtarır ya ada benim kanım sizin hayatınızı kurtarır. Bu sosyal imeceyi canlandırmak adına hepimizin bu işe dört elle sarılması gerekir. Tüm vatandaşlarımızı kanlarıyla başkalarına can olmaya davet ediyoruz. Eğer onlarda bir hastanın derdine derman, bir yarasına pansuman, bir çocuğun nefesine can, bir annenin feryadına koşan olmak istiyorlarsa lütfen kanlarıyla bu insanlarımıza can olsunlar. Bağışlayacakları kanlar için şimdiden tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız, saygılarımızı iletiriz”