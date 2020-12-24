'Anadolu Selçuklu Devleti hanedan kadınları ve mimari' konferansı gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (MCBÜKAM) tarafından düzenlenen 'Anadolu Selçuklu Devleti hanedan kadınları ve mimari' konferansı çevrimiçi olarak gerçekleşti. Konferansa, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Gündüz Küskü konuşmacı olarak katıldı.

MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gözde Şakar'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Anadolu Selçuklu Devleti hanedan kadınları ve mimari konusunda detaylı bilgiler aktaran Doç. Dr. Sema Gündüz Küskü, “Sultan eşleri ve kızları, kitabelerinde babalarının isimleri ile tanıtılmışlardır. Bu nedenle eşler kendilerini, satır aralarındaki ‘Es-Sultani', ‘Devlet' ve ‘İsmet' gibi bazı özel kelimelerle, hanedanla ilişkilendirmişlerdir. Kitabelerindeki bazı özel kullanımlarla birlikte yapı türü tercihleri; kadınların konumu, siyasi duruşu ve kişiliklerinin yansımasını sunar. Sultan eşleri, devletin mimarideki güç ve itibar sembolleri ile otoritelerini sergilemeye çalışmışlardır.” ifadelerine yer verdi.

MCBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın, Doç. Dr. Sema Gündüz Küskü'ye verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederek, MCBÜKAM online konferanslar serisinde, her ay başka bir konuyu gündeme taşıyacaklarının vurgusunu yaptı.