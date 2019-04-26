Anadolu Selçuklu Ocaklarından çocuk istismarcıları için idam çağrısı

Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa İl Başkanlığı Ramazan ayı öncesi tüm şehitler için lokma hayrında bulunup imsakiye dağıttı. Lokma hayrı öncesi düzenlenen basın açıklamasında ise vatan hainlerine, çocuk istismarcılarına ve istismarcılara karşı idamın gelmesi çağrısında bulunuldu.

Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan öncesi şehitlerimiz için lokma hayrı düzenlemenin mutluluğu içindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu aydan tüm Müslüman Aleminin en iyi şekilde istifade etmesini temenni ediyoruz. Ramazan ayına girmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyken daha minik Eylül'ün tarifsiz acısı dinmemişken aynı şekilde vahşet olarak nitelendirdiğimiz Küçükçekmece'de gerçekleşen hain olay hepimizi derinden yaralamıştır. Masum bir çocuğu istismar edecek kadar canileşen, alçaklaşan insan müsveddeleri için neden gereği yapılmaz? Geçmiş dönemlerde sürekli bir tartışma ortamı açılıp idam mı etsek, hadım mı etsek tartışması konuşulurken daha hala neden hiçbir somut adım atılmaz. Bu gibi canilerin bir an önce idam edilmesi neden sadece dilde kalır? Bizler dün olduğu gibi vatan hainlerine, çocuk istismarcılarına ve istismarcılara karşı idamın gelmesini istiyor ve talep ediyoruz. Bundan dolayıdır ki bizlerin siyasilerden, devlet büyüklerimizden tek isteğimiz artık şu idamın lafta değil özde, dilde değil resmiyette gelmesidir. BU sebeple daha nice küçük yavrularımızın canlarının yanmaması ve minik yavrularımızın geleceğe güvenle bakabilmesinin sağlanmasıdır. Şimdiden Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı Ramazanlar dileriz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından tüm şehitlerin ruhu için döktürülen lokma ikram edilirken, Ramazan imsakiyesi de ocak üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.