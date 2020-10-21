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Anasınıfından liseye kadar her öğrenciye kodlama ve bilişim eğitimi

MER Koleji tecrübeli kadrosuyla öğrencilere kodlama ve bilişim alanında da en iyi eğitimi vermeye devam ediyor.


"Çocuklar kod okumayı ve yazmayı öğrendikçe, bilişsel becerilerini geliştirirler ve bilgisayara benzeyen metodik, problem çözme süreci öğrenirler." diyen MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, "Bu süreç şu şekilde ilerliyor: Süreci, sorunu yeni ve farklı şekillerde göstermek, verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etmek, sorunu daha küçük parçalara ayırmak, sorunu çözmek için gerekli adımları belirlemek ve oluşturmak, işlemleri yürütmek, sonuçları analiz etmek için soyutlamalar ve model tanımlama kullanmak ve sonuçların kabul edilebilirliğini belirlemek." ifadelerini kullandı.


Kanca, kodlama ve bilişim eğitiminin önemine de değinerek şunları söyledi: "Bugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı dünyada etraflarında bulunan her şeyin üzerinde elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu şeyler, internete bağlı olacak ve her zaman her yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama' bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla Bilişim Garajı ana sınıfından lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama eğitimine büyük önem vermektedir. Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme', ‘sistematik düşünme' yani kısaca ‘algoritmik düşünme' becerisini geliştirir."

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