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Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Manisa’da anız yakılırken alevler ormana sıçradı.

Manisa'da anız yakılırken alevler ormana sıçradı. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.


Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Borlu Mahallesinde bir tarlada anız yangınından rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler orman yangınına dönüştü. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz müdahale ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye amirliği ekipleri de destek oluyor. Yerleşim yerlerine uzak olan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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