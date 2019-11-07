Ankara Ekin Tiyatrosu'ndan Akhisar'da muhteşem oyun

Akhisar Belediyesi ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nun birlikte hayata geçirdiği ‘Memleketin Kısmeti' adlı oyun Akhisarlı tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin en köklü tiyatrolarından Ankara Ekin Tiyatrosu, Akhisar Belediyesi'nin davetiyle kente gelerek tiyatroseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından, mizah ustası Aziz Nesin'in öyküleri ve hayatından uyarlamaların sahnelendiği oyunda Parkiçi Sinema Salonu izleyicilerin akınına uğradı.

Aziz Nesin'in 100. yılı anısına bir vefa ve minnet borcu niteliğinde sahnelenen oyunda, Nesin'in öykülerinden yapılmış bir uyarlamadan öte, eğer Aziz Nesin bugün hayatta olsa, kendi gözünden memleketin bugünkü durumuna dair düşünceleri ve duyguları izleyicilere sunuldu. Haluk Işık'ın yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği oyunda Şahap Sayılgan, Koray Ergun, Şekip Taşpınar, Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Suat Ülhan, Burcu Özcan, Edip Tüfekçi ve Recep Sarı sahne aldı.

Vatandaşlar, Akhisar'da kültür ve sanat etkinliklerini beğenerek takip ettiklerini belirterek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.