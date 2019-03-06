Anneler okul bahçesi için kolları sıvadı

Mimar Sinan İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulması için anneler bir araya gelerek evlerinde hazırladıkları doğal gıda ürünlerinden oluşan kermes düzenledi. Sarıgöl Kent Meydanında gıda kermesini açan anneler elde edecekleri gelirle okul bahçesine beton atılmasını sağlayacak.

"Anneler olarak karar aldık"

Düzenledikleri kermesle ilgili bilgi veren Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, "Okulumuzun bahçesinde öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda oynayabilmeleri, kışın elbise ve ayakkabılarının çamur olmaması için anneler olarak bir araya geldik ve okul bahçemize beton zemin yapılması için kermes yapma kararı aldık. Tüm anneler evlerinde gıda maddeleri hazırladı. Kermesimizi açtık geliri ile de okulumuzun bahçesini beton attıracağız." dedi.

Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.