Annelerden sonra sıra çocuklarda

Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, 'Spor ile büyüyen gençlik' Projesi kapsamında 4-8 yaş arası çocukların faydalanabileceği cimnastik kursu vermeye hazırlanıyor. Turgutlulu kadınların zumba, pilates ile aerobik kurslarına yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman çocuklarını çalışmalara dahil ettiği salon, minik öğrencilerin de cimnastik eğitimi alacağı merkeze dönüşecek.

Turgutlu Belediyesi, geleceğin cimnastikçilerini yetiştirmek adına 4-8 yaş grubunda ücretsiz cimnastik kurslarını başlatıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde başlayacak olan cimnastik kursları Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Cimnastik kurslarının 4-8 yaş grubu çocuklar için ücretsiz olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Merkezimiz verdiğimiz kurslarla hem gençlerin hem çocukların hem de kadınlara spor yapma imkanı tanımaya devam ediyor. Bizlere gelen yoğun talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklara yönelik cimnastik kursu açılmasına dair ailelerimizin talepleri oldu. Bu doğrultuda planlamalarımızı yaptık. Kurs kayıtlarımız aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Miniklerimizi cimnastik yapmaya Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonumuz'a bekliyoruz. Kurslarımızdan faydalanmak isteyen veliler başvurularını belediye hizmet binasında yedinci katta bulunan Sosyal İşler Müdürlüğümüze yapmaları yeterlidir.” şeklinde konuştu.