Antik çağda susuzluğa yağmur suyu sarnıçlarıyla çözüm

Manisa'nın Yuntdağı bölgesini hâkimiyeti altında tutan Aigai ile Antik İonia Bölgesi kentlerinden biri olan ve İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis antik kentlerindeki arkeolojik çalışmalar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülüyor. Aigai ve Metropolis antik kenti kazılarından elde edilen veriler geçmişe ışık tutarken her iki kentte de yağmur suyu sarnıçları antik çağ insanlarının susuzluğa karşı ortaya koyduğu en önemli çözüm olarak gün yüzüne çıktı.

Aigai ve Metropolis antik kentlerindeki 2021 yılı araştırma projelerinin başlamasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen; arkeolojik kazı çalışmaları şimdiden önemli sonuçlar sundu.

Antik çağda susuzluğa çözüm bulunmuş

Her iki kazıdaki çalışmaların önemli bölümünü antik su sistemleri oluştururken, günümüzde özellikle iklim değişikliği sebebiyle artan su ihtiyacına aranan yeni çözümler gibi Antik Çağ insanının da kentlerine su sağlayabilmek için çağına göre yenilikçi mühendislik çözümleri oluşturma çabasında olduğu görüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülen Aigai kazısı 2021 yılı çalışmaları kapsamında, kentin Ada 1 Mahallesi'nden Athena Kutsal Alanı ve Zeus Sunağı'na doğru giden caddede kazı çalışmalarına başlanarak, kentin bu bölümünden gelen arkeolojik buluntular üzerindeki bilimsel araştırma faaliyetleri sürdürülmekte.

Çok sayıda yağmur suyu sarnıcı bulundu

2021 kazı sezonunda sürdürülen önemli araştırma konularından biri olan Ada 1 Mahallesi çöp çukuru buluntuları hakkında, “Günümüzden yaklaşık 1750 yıl önce, Goth Akınları sırasında terkedilmiş olan Ada 1 Mahallesi, o zamandan beri el değmemiş durumda. Kayalık bir tepe üstünde kurulu olan Aigai'nin halkı su ihtiyacını, yağmur sularını sarnıçlarda biriktirerek karşıladığı için Ada 1 Mahallesi'nde de çok sayıda sarnıç bulunmakta.” ifadelerini kullanan Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu sarnıçlardan biri, kayadaki çatlaklar sebebiyle su tutamadığı için Ada 1'de yaşayan insanlar tarafından bir çöp çukuru olarak kullanılmış. Arkeologlar, eski insanların yaşamlarıyla ilgili en detaylı bulgulara, onların çöplerinden erişebilmekte. Bu sebeple Aigai'de böyle bir çöp çukuru tespit edebilmiş olmamız büyük bir şans. Kazısı tamamlanmış olan çöp çukurundan ele geçen buluntular üzerinde bilimsel değerlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buluntular, Aigai halkının dokumacılık ve kemik alet üretimi ile uğraştığını kanıtlamış durumda. Buluntular arasında bozulmuş bir dokuma tezgâhına ait parçalar, çeşitli toprak boyalar, üretim sırasında kırılarak yarım kalmış hayvan kemiğinden aletler bulunmakta. Ayrıca Aigai'lilerin günlük hayatlarını sürdürürken kullandıkları diğer aletler, çeşitli kaplar ve yiyecek artıkları da çöp çukurundan ele geçmiş durumda. Bu zengin buluntu grubunun değerlendirmesi tamamlandığında, antik Yuntdağı halkının yaşamı ve bölgenin antik ekonomisi hakkında detaylı bilgilere kavuşacağımızı umuyoruz.”

Metropolis kazıları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis'te yürütülen arkeolojik çalışmalar, 2021 yılında kentin akropolisinde yer alan dört bölümlü anıtsal sarnıç binasında devam edecek. Yaklaşık 600 ton kapasitesi ile halkın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan yapı aynı zamanda Roma Dönemi'nde su mühendisliği uygulamaları konusunda önemli bilgiler sunuyor.

Metropolis'te devam eden çalışmalarda yeni keşfedilen giyimli kadın heykelinin heyecanı da yaşanıyor. Roma Dönemi'ne ait heykel, ince işçiliği ve üstün sanatsal üslubu ile görenlere kentin 1800 yıl önceki parlak günleri hakkında fikir veriyor.