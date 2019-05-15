Antik kentte kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes antik kentinde bulunan Artemis Tapınağı mevkisinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. derece sit alanı içerisinde bulunan Artemis Tapınağı mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö., O.S ve F.Ö. isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Operasyonda numune için kazı alanından alınan 1 adet taş parçası, kazıda kullanılan 1 adet kürek, 2 adet çapa ve 1 adet kazmaya el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.