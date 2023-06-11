Apart odasında uyuşturucu ile yakalandılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apart odası ve araçta sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların sentetik ecza haplarını aldıkları şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir ve Salihli Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde bir apart odasında ve araçta yapılan aramada 14 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 103 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. (26), S.Y. (27), Ş.B. (32) ve A.K. (23) isimli şahıslara adli işlem uygulandı. Şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin ikametinde yapılan aramada ise 99 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tüfek, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet ele geçirildi. "Ûyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.S. (25), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.