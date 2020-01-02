Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evde yalnız bulunan çocuk yangın esnasında kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Şehitler yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katından yükselen dumanı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mahmut Girgin'e ait evde hasar oluştu.

Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk evden kendi imkanları ile çıkarken, çocuğun babasının işte olduğu ve annesinin ise yangın sırasında markette gittiği öğrenildi.