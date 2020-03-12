Apartmanın elektrik panosu patladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunun patlayarak alev alması sonucu yangın çıkarken, yaralananın olmadığı yangında korku ve panik yaşandı.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gürültüyle patladı. Pano patlamasının ardından yanmaya başladı. İlk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yangını söndürürken, yaralananın olmadığı yangında apartmanda korku ve panik yaşandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.