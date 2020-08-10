Apartmanın ikinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 katlı apartmanın orta katında çıkan yangın bir anda büyüyünce ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Işık Sokak üzerindeki 3 katlı Fatih Sultan Mehmet Apartmanının ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Demirdöğen'in ikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, bir anda evi sardı. İkinci kattan alevlerin yükselmesi ile apartmanda oturan vatandaşlar apartmanı boşalttı. İhbar edilmesi ile olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın diğer katlara ve çevre apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Apartman sakinlerinin yangını fark edip kısa sürede apartmanı boşaltması can kaybını önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında Demirdöğen'in eşi ve çocuklarının evde olduğu ve evin mutfak kısmında başlayan yangın sonrasında evden çıktıkları öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.