Ar-Ge birimi gazetecileri unutmadı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı.
Şehzadeler ilçesindeki bir otelde gerçekleşen kahvaltılı toplantıya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Okumuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu kapsamında Manisa'da projelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.