Aracında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün sabah evinden iş yerine gitmek üzere bindiği aracında fenalaşarak kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden iş adamı Yusuf Güzelsoy bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beyaz eşya ve mobilya ticareti yapan 2 çocuk babası Yusuf Güzelsoy (56) kalbine yenik düştü. Dün sabah Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi üzerinde bulunan evinden işe gitmek üzere arabasına bindiği sırada kalp krizi geçiren Yusuf Güzelsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin içerisinde Yusuf Güzelsoy'un hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Yusuf Güzelsoy'u ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yusuf Güzelsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Adli Tıbba sevk edilen Yusuf Güzelsoy'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Yusuf Güzelsoy, Pazar Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Alaşehir Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Alaşehir'de sevilen bir isim olan Yusuf Güzelsoy'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sevenleri ve yakınları katıldı.