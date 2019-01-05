Aracında yanmış olarak bulunan emekli öğretmene son veda

Manisa'nın Kula ilçesi Saraçlar Mahallesinde aracında yanmış olarak bulunan emekli öğretmen Mehmet Berber'in cenazesi İzmir Adli Tıp kurumundan alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kula İlçesi Saraçlar Mahallesinde 30 Aralık 2018 Pazar günü, mahalle girişindeki boş bir arazide araç içerisinde yanmış olarak bulunan emekli öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Berber, Saraçlar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Saraçlar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Berber'in cenazesine, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in yanı sıra eğitim camiasından çok sayıda öğretmen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, Berber'in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küle dönen aracın arka koltuğunda bulunmuştu

Edinilen bilgiye göre 30 Aralık 2018 Pazar günü Saraçlar Mahallesi girişinde bulunan boş bir alanda sabaha karşı yoldan geçenler, yanmış bir araç görmesi sonucu Jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın arka koltuğunda yanmış ceset ile karşılaştı, Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı inceleme sonucu 35 UFJ 84 plakalı araç içinde yanmış vaziyette bulunan cesedin emekli öğretmen Mehmet Berber olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mehmet Berber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kula'daki görev süresi boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve Kula halkı tarafından sevilen Mehmet Berber, en son Çarıkballı Ortaokulunda görev yapmış ve 19 Ekim 2018 tarihinde emekliye ayrılmıştı. Berber, emekliye ayrılmasından yaklaşık iki buçuk ay sonra, aracında yanmış vaziyette bulundu.