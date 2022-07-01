İhlas Haber Ajansı

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Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada anne ve oğlu hafif şekilde yaralandı.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Dilek Mahallesi Saruhanlı - Akhisar karayolu üzerinde saat 07.30 sıralarında M.Ö.K. (51) sürücülüğünü yaptığı aracının bir anlık hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü M.Ö.K. ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Ö.M.K. (17) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

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