İhlas Haber Ajansı

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Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçlerinin uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçlerinin uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre 1 Nolu uygulama nokta görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan analiz çalışmalarında Süreyya Piknik alanının önünde bulunan 1 Nolu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; 1 poşet içerisinde 20,33 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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