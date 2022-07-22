Araçlarında uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandılar

Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde durdurulan 2 araçta uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan projeli çalışmada Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 308 gram skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan' gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Şehzadeler'de 2 bin 259 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise farklı isimlerde toplam 2 bin 259 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.