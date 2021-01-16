İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçta başlayan yangın eve sıçradı

Manisa’nın Selendi ilçesinde evin altındaki garajda bulunan araçta başlayan yangın eve de sıçradı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde evin altındaki garajda bulunan araçta başlayan yangın eve de sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.


Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karabeyler Mahallesinde meydana geldi. Ercan G.'ye ait evin altında bulunan garajda araç çalıştığı sırada motordan alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın eve de sıçradı. Ev sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken Yangında 64 FN 163 plakalı araç tamamen yanarken evde de büyük hasar oluştu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev ve araçtaki hasarın yaklaşık 20 bin TL olduğu bildirildi. Yangın ile ilgili Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.