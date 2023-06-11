Araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soma Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma'da durdurulan bir araçta yapılan aramada; 24 gram skunk maddesi, 77 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili E.E. (24) ve K.T. (24) isimli 2 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.