Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda arama kurtarma ekiplerine kış dağcılık eğitimi verildi. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan ekipler karla kaplı alanda çadırlarını kurup ateşlerini yakarak geceyi eğitimle geçirdikten sonra 24 Ocak Pazar günü Manisa'ya geri dönecek. Eğitime Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de katılarak ekiplere destek ve moral verdi.

Karla kaplı olan Spil Dağı Milli Parkı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğünden 5, ANDA Arama Kurtarma Timinden 10, Manisa Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinden 5, Manisa Telsiz, Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT)'nden 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi Kış Dağcılık eğitimine katıldı.

Karla kaplı alanda ilk olarak çadırlar kurulurken ekipler kuşlar için de bölgenin farklı alanlarına buğday serperek beslenmelerine katkı sağladı. Ekipler kış şartlarında gerçekleşebilecek bir afete nasıl hazırlanacakların, çadır kurmadan, yemek pişirmeye, yürüyüşten yemek servisine kadar farklı alanlarda kış aylarında gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi alacaklar.

“Eğitim işbirliğini artıracak”

Kış Dağcılık eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydeden AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, “Afet sonrası sahada hep beraber çalışıyoruz. Buraya arama kurtarma ekipleri olarak katıldınız. Afetlerdeki koordinasyonumuzu pekiştirmek için afet olmayan anlarda da beraber vakit geçirmek, eğitimlerimizi beraber yapmak, işbirliğimizi ve koordinasyonumuzu artıracağından bizlere ilerleyen süreçlerde fayda sağlayacağını umuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Her türlü koşuldaki afetlere hazırlık yapıyoruz”

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de ekiplere eşlik ederek hem moral hem de eğitime destek verdi. Özmen, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sayın bakanımızın da bir açıklaması oldu. 2020 yılında afetler yüzde 43 gibi bir artış oldu. Bu anlamda afetlerin her türlü koşulda gerçekleşme ihtimaline karşın bizler de hazırlık yapıyoruz. Burada birkaç sivil toplum kuruluşumuz ve AFAD'la beraber geldik. Kış günlerinde gerçekleşebilecek bir afete nasıl hazırlık yapılır onun çalışmasını yapacağız. Çadır kurmada, ısınmaya, yürüyüşten yemek servisine kadar her alanda çalışacağız. Sivil toplum örgütü mensubu arkadaşlarımıza ve AFAD gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Geceyi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkında çadırlarda geçirecek olan yaklaşık 25 kişilik ekip pazar günü öğleden sonra alandan ayrılarak Manisa'ya dönüş yapacak.