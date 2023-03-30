Aranan hükümlü ve şahıslar jandarmaya takıldı

Manisa JASAT tarafından, 29 Mart günü il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 9 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği açıklandı.

'Herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, kasten yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olmak üzere 3 ayrı suçtan 14 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan A.Ö., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan 4 yıl 17 ay cezası bulunan Ş.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan 2 yıl 2 ay cezası bulunan O.A., '2313 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıl 4 ay cezası bulunan A.K., 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 8 ay cezası bulunan F.Y., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan aranan A.M.A., 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan aranan M.Ş., 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan aranan E.Y. ve 'hırsızlık' suçundan aranan A.E. isimli şahıslar, yapılan çalışma sonucunda yakalanarak adli makamlara sevk edildi.