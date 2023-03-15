Aranan iki şahıs yakalanarak tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 14 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 'Yağma' suçundan haklarında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan V.M. ve B.M. isimli şahıslar yakalandı. 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.