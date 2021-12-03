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Araziye gübre döken kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde araziye gübre döken kamyonun dorsesi yerinden çıkarak devrildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde araziye gübre döken kamyonun dorsesi yerinden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde akşam saatlerinde C.Ş. (56) isimli vatandaş 45 S 7505 plakalı Mercedes-Benz marka kamyon ile araziye gübre döktüğü esnada kamyon dorsesinin yerinden ayrılması sonucu yaralandı. Sürücü C.Ş. kaldırıldığı Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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