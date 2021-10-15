İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Mahallesinde R.E. ve H.K.'ya ait ait arı kovanları gece saatlerinde çalındı. Durumun haber verilmesiyle, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Fotokapanlardan da yararlanılan araştırma çalışmasında, şüphelilerin E.K. ve Ş.K olduğu ve 45 C 5228 plakalı kamyonet ile arı kovanlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı Kemalpaşa yol ayrımında yakalandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.