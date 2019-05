Arınç: “(İmamoğlu için) Sen PKK'nın desteğini reddedecek misin, yoksa etmeyecek misin?”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, “Sen PKK'nın desteğini reddedecek misin, yoksa etmeyecek misin? ‘Canım onların da oyları var. Benim için çok önemli' diyemezsin. Çünkü açıkça adam ilan ediyor. Hatta daha önceleri grup başkan vekilleri, ‘Bizi unutmayın, bizim oylarımızla siz başkan oldunuz' demişti. Bunu geçiştiremezler” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının geleneksel hale getirdiği iftar programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında AK Parti yönetimi ve teşkilatı bir araya geldi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftarın ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, birlik beraberlik vurgusu yaptı. 31 Mart seçimlerine de değinen Mersinli, “31 Mart seçimlerinde çok yoğun bir çalışma yaptık. 13 belediye ile birlikte Büyükşehiri kazandık. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza ve gayretimize devam edeceğiz. Önümüzde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 23 Haziran seçimleri var. Biz inanıyoruz ki bu seçimlerde hak ve adalet yerini bulacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onun çizgisinde, istişare, tevazu ve samimiyetle yerelden genele kadar tüm çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaşanan süreçler bizi hangi siyasi görüşten, hangi sosyal pozisyonda olursak olalım ülkemiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için tarifsiz bir şekilde kenetlenmemizi mecburi kılmaktadır. Çünkü aynı gemideyiz, aynı vatanın evlatlarıyız. Bir beraber olma mecburiyetimiz vardır. Unutmayalım ki liderler ülkelerinin kaderlerini tesis ederler. İşte şu an itibariyle de Türkiye'nin birliği, bütünlüğü çok daha güçlü ülke haline gelmemiz, insanlarımızın huzurlu, mutlu, barış ve huzur içerisinde yaşaması için bundan sonraki gündemimizi de bu hedeflere göre devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Başarılı olmazsak işin sonu kötü”

23 Haziran'da İstanbul seçimlerini kazanacaklarına inandığını belirten eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da YSK'nın kararının tartışılmasının bir faydasını olmayacağını söyledi. Arınç, konuşmasına şöyle devam etti:

“'Yüksek Seçim Kurulu kararı şöyle mi idi, böyle mi idi' Bazı şeyleri tartışmanın hiç faydası yok. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi, bu kararlar kesindir. Üzerinde hiçbir itiraz hakkında bulunmamaktadır. Anayasa böyle diyor. Genel başkanlarımızın yaptığı gibi, Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi kolları sıvayacağız ve bu seçimde eksiğimiz neydi ki onu tamamlamak için İstanbul'da hep beraber bir seferberlik ilan edeceğiz. Ben eminim ki böylesine 3-5 oy kaybıyla kaybedilmiş İstanbul'u, bu kez en az 3-5 puan farkıyla kazanacak noktaya gelmeliyiz. Bu da hepimize ders olmalı. Hep çalışacağız, gayret edeceğiz. İstanbul seçimleri bir prototip olarak önümüze geliyor, burada başarılı olmazsak işin sonu kötü, başarılı olursak işin sonu güzel. Ona göre çalışmalıyız”

"Biz PKK'yı lanetliyoruz' demesi lazım"

Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Duran Kalkan ve örgütü üst düzey isimlerinden Bese Hozat'ın 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için destek açıklamalarıyla ilgili Arınç, “Vahşi terör örgütü PKK'nın en önde gelen iki insanı ‘Biz İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz' diyor. Burada kimseye bir görev düşmezse İmamoğlu ve partisine mutlaka bir görev düşüyor. Şunu söylemeleri lazım: ‘Lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütüyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız. Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK'yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demediği takdirde bu sözler yerini bulur ve İstanbul'da seçimi kazansa bile bunu hangi örgütün desteğiyle olduğuna herkes yıllar boyu inanır. Şimdi tam bir turnusol kağıdı var önümüzde, sen PKK'nın desteğini reddedecek misin, yoksa etmeyecek misin? ‘Canım onların da oyları var. Benim için çok önemli' diyemezsin. Çünkü açıkça adam ilan ediyor. Hatta daha önceleri grup başkan vekilleri, ‘Bizi unutmayın, bizim oylarımızla siz başkan oldunuz' demişti. Bunu geçiştiremezler. O yüzden kim olursanız olun, açıktan 'Ben seni belediye başkanı seçmek için destek vereceğim' diyen birisine karşı 'Hadi oradan lanet olası. Sen bir terör örgütüsün. Senin desteğine de senin desteklerinin desteğine de benim ihtiyacım yok' demesi lazım” ifadelerini kullandı.

Parti kuracağı iddia edilen eski vekillere mesaj verdi

Arınç, konuşmasında parti kuracağı iddia edilen eski AK Parti'li vekillere de mesaj verdi. AK Parti'den ayrılmanın kendilerine başarı getirmeyeceğini savunan Arınç, "Ben kazanıyor muyum, evet. Ortağım da kazanıyor mu, evet. O zaman bu ittifak başarılı. Bir tarafın lehine keser gibi çalışmaması lazım. Bunun şartlarına da şüphesiz partiyi yönetenler çok iyi bileceklerdir. Neticede başarı birlik ve beraberliktedir. Ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiç bir zaman başarılı olamazlar. Tek başına da parti kursalar bile. Birilerinin kulağı çınlasın diye düşünüyorum" dedi.

"Artık mutlaka ittifaklara ihtiyaç var"

Cumhur İttifakı'nın önemi ile ilgili konuşan Arınç, "Partileri yönetenler Peygamberimizin bir hadisi şerifi vardır. 'Hepiniz çobansınız. Hepiniz maiyetindekilerden sorumlusunuz' Yani burada il başkanı ve milletvekillerimiz hiçbir kimsenin bir asma yaprağı dahil olsa AK Parti'den ayrılmasına fırsat vermemelidir. Aynısını MHP için de söylerim. Onları kucaklamalıdır. Sıkıntıları varsa anlamalıdır. Bizim onlara ihtiyacımız var. Yunusemre'de başımıza gelenlere bakın. Mehmet Çerçi arkadaşımızın çok büyük bir farkla bu ilçeyi kazanacağını biliyordum. Bunun için geldim. Ama iki tane arkadaşımızın başka partilerden aday olması bizi sıkıntıya soktu. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu kararıyla kazandı. Bu duruma gelmeyeceğiz. O insanları dinleyerek mümkünse içeride tutmaya gayret etmeliyiz. Biz büyük bir partiyiz. Herkese her istediği var bu partide. Kimisini meclis üyesi yaparsın, kimisini il yönetimine alırsın, kimisini ilçe yönetimine alırsın başka şey yaparsın ama karşından sana ok atmasına izin vermezsin. Bunun sorumluluğu yerelde burada sizdedir. Ama büyük sorumluluğu da yukarıdadır. Genel başkanlardadır. Partinin yönetimindedir. Bizim ayrılmaya değil bizim bütünleşmeye ihtiyacımız var. Bu beraberliği bugün ittifak için de değerlendiriyorsak bunun kıymetini bilmemiz lazım. Yabancı olmayacağız. Herkes partisine sahip çıkacak. Türkiye'de öyle bir sistem var ki beğenin beğenmeyin yüzde 50+1'i almak zorundasınız. Her parti tek başına seçime girseydi bundan karlı çıkacak partiler olabilirdi. Kaybedecekler de olabilirdi. Ama şimdi artık mutlaka ittifaklara ihtiyaç var. İyi mi oldu, kötü mü oldu kararı siz verin. Ama bu bir gerçek bundan kaçınılmaz. Bundan artık en iyi şekilde istifade etmeye çalışmamız lazım. Türkiye'de bu ittifakın uzun ömürlü olması için samimiyete ihtiyacımız var. İhlas'a ihtiyacımız var. Birbirimize sıcak yaklaşmaya ihtiyacımız var. Partilerimizi güçlü kılmaya ihtiyacımız var" dedi.

İftar programına eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.