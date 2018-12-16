Arınç, mezunu olduğu lisenin gecesine katıldı

TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç mezunu olduğu Manisa Lisesi'nin Mezunları Derneği tarafından organize edilen gecesine katıldı.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen program öncesi Bülent Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa eski Belediye Başkanı Bülent Kar ve eski dostlarıyla bir araya geldi.

Arınç'tan Başkan Çelik'e açık çek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e açık çek verdiklerini ifade eden Arınç, “Değerli, arkadaşımız Ömer Faruk Çelik belediye başkanı olarak bir dönemi bitirmek üzere. İnşallah Allah gönlünden geçeni hayırlı kalsın. Manisalılar takdir ederlerse şüphesiz tekrar adaylığı söz konusu. İnşallah ülkemize hizmet ettiği kadar Manisamıza kadar koşacaktır. Biz çalışanları takdir etmek durumundayız” dedi.

Programda gecenin anısına Arınç'a plaketi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından takdim edildi.