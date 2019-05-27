Arınç Şehzadelerpark'ı çok beğendi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Şehzadeler Belediyesi'nin mart ayında resmen hizmete açtığı ve o günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Şehzadelerpark'ı gezdi. Park hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten bilgi alan Arınç, Başkan Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Memleketi Manisa'da iftar veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iftar sonrası Şehzadeler Belediyesi'nin mart ayında resmen hizmete açtığı Şehzadelerpark'ı gezdi. Ziyareti sırasında Arınç'a eşlik eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, park hakkında bilgi verdi. Şehzadelerpark'ın 17 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 15 milyon TL'ye yaptırıldığını belirten Başkan Çelik, parkın Diaromik Mesir Müzesi, Masal Park, Miniaşehzadeler gibi bölümlerden oluştuğunu anlattı. Parkın yapım aşamaları ve ziyaretçi sayılarıyla ilgili Arınç'a bilgi veren Başkan Çelik, “Şehzadelerpark içerisinde; etrafında oturma yerleri bulunan 571 metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 310 metrekaresi kapalı, 270 metrekaresi açık alan, toplam 580 metrekare alana sahip bir kafeterya, 34 metrekare güvenlik binası ile tarihte kurulan 16 Türk Devleti'nin bayraklarının yer aldığı bir bölüm yapılmıştır. 1600 metre uzunluğunda ve toplamda 2 bin 880 metrekare yürüyüş yolu yapılmış, 3 bin 200 metre bordür döşenmiştir. Bütün bu çalışmalar yapılırken, alandaki ağaçlar korunmuştur.” dedi.

Parkı gezerken Manisalılarla da sohbet etme imkanı bulan Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i hizmetleri için tebrik etti. Parkı oldukça beğenen Arınç, memnuniyetini ifade etti. Başkan Çelik daha sonra park içinde yer alan sosyal tesislerde Arınç ve beraberindekilere çay ikramında bulundu.