Arızalanan helikopter yerleşim yeri yakınına indi

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki fabrika yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, bambisinde yaşanan arıza sebebiyle yerleşim yeri yakınına indi. Arızanın kısa sürede giderilmesi sonrası helikopter görevine devam etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisi yangını havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi. Karadan ve havadan helikopterlerle yapılan müdahalelerle yangın 19 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma işleminin devam ettiği yangında bir helikopterin su taşıdığı bambisinde arıza meydana geldi. Arıza sonrası helikopter Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki boş alana indi. Yaşanan arızanın giderilmesi sonrası helikopter yeniden havalanarak görevine devam etti.

Yaşananlar bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.