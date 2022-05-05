Armağan Mahallesine yatırım müjdesi

Yakın zamanda başlayacak çalışmalar için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı İsmail Acar ile bir araya gelerek, müjdeyi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeden il genelinde önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından, Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan mahallesinde 3 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı ve bunları takiben 13 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işi gerçekleştirilecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yatırımların müjdesini vermek amacıyla mahalle muhtarı İsmail Acar'ı ziyaret etti ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir'e Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin ile yetkili personel de eşlik etti.

“Bu hizmet bizleri çok mutlu edecek”

Armağan mahalle muhtarı İsmail Acar, “Mahallemizde altyapı sıkıntısı çekiyorduk. Sürekli arızalar çıkıyor, zor durumda kalıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de talimatlarıyla mahallemizde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacak. Bu hizmet bizleri çok mutlu edecek. Sevincimi kelimelere dökemiyorum. Emeği geçeceklerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Altyapı sıkıntıları çözülecek”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Köprübaşı merkezimize uzak mahallelerden biri olan Armağan mahallemizde toplamda 6 kilometrelik altyapı ile 13 bin metrekarelik üstyapı imalatı yapılacak. Burada yaşanan altyapı sorununu çözeceğiz. Yatırım tamamlandığında mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer olacak” dedi. Mahallede yaşayan vatandaşlar da yapılacak olan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.