İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arpa tarlasında başlayan yangın ağaçlandırma sahasına sıçradı

Manisa’nın Selendi ilçesinde arpa ekili bir tarlada başlayan yangın tarlanın yanındaki ağaçlandırma sahasına da sıçradı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde arpa ekili bir tarlada başlayan yangın tarlanın yanındaki ağaçlandırma sahasına da sıçradı. Yangında 18 dönüm tarım alanı ile 15 dönüm ağaçlandırma sahası küle döndü.


Manisa'nın Selendi ilçesi Kınık Mahallesi Yanık mevkiindeki Killik Tepede bulunan Mustafa İşlek'e ait 18 dönümlük arpa ekili bir tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle tarlanın hemen yanındaki orman işletmeye ait ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğü, Selendi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Selendi İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangında 18 dönüm tarım alanı ile 15 dönüm ağaçlandırma sahası küle dönerken kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.