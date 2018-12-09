Arslan: ”Güzel bir galibiyet oldu”

O fedakarlık çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisaspor, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Kritik bir karşılaşmaydı. Geçen senenin finalistleri karşı karşıya geldi. Sezon başında yapılan planlama hatasından dolayı zor bir durumda karşı karşıya geldik. Fenerbahçe de biz de kazanmak istiyorduk ama biz kazandık. Biz biraz daha organizeydik. Topun bazen size yardım etmesi gerekiyor. Kaleciden döndü, Bokila tamamladı. Fenerbahçe de şut attı ama onlarınki dışarıya çıktı. Maçlarda bazen kırılma noktaları olur, bazen daha şanslı olursun. Biz sonrasında topun arkasına geçmeye başardık. Kontra yapabilecek bire bir oynayan oyuncuları oyuna soktuk. Onlar da karşılığını verdi. Manu maçtan önce oynamak istedi, ona da şans verdik. Aslında takım halinde bir aile havasına bürünebilmemiz çok önemliydi. O fedakarlık çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Samimi bir şey söylüyorum. Kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Bende futbola gönül vermiş aynı zamanda futboldan hayatını devam ettirmiş biri olarak Türkiye'mizin en büyük lokomotiflerinden bir tanesi Fenerbahçe. Kesinlikle ona saygıda kimsenin kusur etmemesi gerekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bizlerin taşıyıcılarıdır. Onların olmadığı hiçbir platform bizim için değerli değildir. Bu değerlere de sahip çıkmamız lazım. Bu kendi taraftarımız bile olsa kendi oyuncum da olsa daha dikkatli olmakta fayda var. Sonsuz başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye” dedi.

Akhisarspor taraftarının desteğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Arslan, “Uzun zamandır özlediğimiz bir taraftar vardı. Biraz seyirci sorunumuz vardı. Ama bugün iyi bir sinerji yakaladık. Bizim açımızdan çok güzel bir akşamdı. İlk geldiğimiz karamsar tablo biraz daha dağıldı. Saha içinde ve dışarıda bütünleşmeye başladık. Hedeflerimizi biraz daha yüksek tutmamızı sağladı bu. Şu an 16 puanımız var ama ilk yarı sonuna kadar bunu 20'ye çıkarabilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Devre arasında transfer çalışmaları ve Seleznyov'un durumu hakkındaki soruya da cevaplayan Arslan, “Devre arası için tabii ki bir planlamamız var. Şu anda ligde çok büyük bir puan mücadelesi var. Hem maddi hem manevi anlamda kazanılan her puan çok önemli. Biz şu anda buna motive oluyoruz. Birinci önceliğimiz puan, ikinci önceliğimiz transfer. Seleznyov iyi bir kişilik. Seleznyovla bizim bire bir problemimiz yok. Bu profesyonel dünyada alınmış bir karar. Burada kimse kimseye saygısızlık yapmıyor. Bu sadece karşılıklı iş yaparken ikimiz aynı atmosferde çalışamayız durumudur. İleride başka takımlarda daha iyi anlaşırız. İnşallah güzel bir kulübe gider, çok başarılı olur” dedi.