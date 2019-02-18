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Artık yatağa mahkum olmayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin Yiğitler Mahallesinde yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatalak hasta olan vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'nin Yiğitler Mahallesinde yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatalak hasta olan vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.


Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Metin Karakaya, 11 ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkûm oldu. Günlük ihtiyaçlarını yerine getirmek için zorluk yaşayan Karakaya'nın yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi Karakaya ailesine teslim etti. Gösterilen ilgi ve yapılan destek nedeniyle yüzü gülen Metin Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Karakaya ailesine geçmiş olsun dileklerini ve Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan, vatandaşların iyi gününde de, kötü gününde de yanlarında olduklarını söyledi.

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