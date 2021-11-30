Aşağıçobanisa'da taşkınlara karşı önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı.