Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'in ortak olarak düzenlediği etkinlikte ASELSAN heyeti Manisalı sanayicilerle buluştu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen ikili görüşmeler öncesinde ASELSAN heyeti Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti. Milli ve yerli kuruluş ASELSAN'ın yöneticilerini ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Milli ve yerli kuruluşumuz ASELSAN ile ne kadar gururlansak azdır. Savunma sanayinin ülkemiz için önemini biliyoruz. Bu konuda da Oda olarak her türlü iş birliğine ve desteğe açık olduğumuz ifade etmek istiyorum. Bugün ASELSAN heyetimizin üst düzey yöneticileri ile odamıza kayıtlı olan savunma sanayi kolunda faaliyet gösteren firma yetkililerimizi buluşturuyoruz. Bu görüşmelerin oldukça faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. ASELSAN heyetimize de şehrimize gelerek, firmalarımıza ile bir arada oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından ASELSAN firması Merkezi Satın Alma Direktörü Ali Rıza Kılıç ve beraberindeki heyet, Manisa Celal Bayar Üniversitesi MASTEK (Manisa Savunma Sanayi Teknolojileri Kümelenmesi) Teknoloji ve Ar-Ge Direktörü Kadir Çıtak Manisalı sanayicilerle bir araya geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in de yer aldığı bilgilendirme toplantısında ASELSAN'ın ihtiyaçları ve yan sanayi firmalarından beklentileri sunum eşliğinde anlatıldı. Bilgilendirme toplantısının ardından ise Manisa'da faaliyet gösteren firmaların yetkilileri ve ASELSAN heyeti arasında detaylı ikili görüşmeler gerçekleştirildi.