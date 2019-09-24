Asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye idari para cezası

Toplantıda 2018-2019 yılları arası 112 Acil Yardım hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye toplam 7 bin 187 Türk Lirası idari para cezası verildiği ifade edildi.

112 Acil Çağrı Merkezinin koordineli bir şekilde çalışmasının önemini vurgulayan Vali Deniz, “İlimizdeki kurumların tüm ilçelerle birlikte 112 Tek Acil Çağrı Numarası sistemine dahil olması vatandaşa zamanında hizmet sunabilmeyi sağlıyor. Bakanlığımızın da son dönemlerde önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırılıyor. Sisteme ilk geçen illerden biri olan ilimizde, 112 Acil Çağrı Merkezimiz olası bir durumda koordineli ve verimli çalışabilmek için hazırlıklarını yapıyor.” dedi.

En çok çağrı emniyet için

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nin istatistiklerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Dedeler, "2018 yılında sisteme gelen toplam 1 milyon 796 bin 348 çağrıdan yüzde 35'ini oluşturan 630 bin 692 çağrının kurumlara aktarıldı. 2019 yılında ise sisteme gelen toplam 1 milyon 69 bin 744 çağrının yüzde 38'ini oluşturan 406 bin 663 çağrının kurumlara aktarılarak vatandaşlara hızlı ve zamanında hizmet verilmesi sağlandı. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde gelen çağrılardan yüzde 48'i Emniyet Müdürlüğüne, yüzde 40'ı Sağlık Müdürlüğüne, yüzde 12'si ise Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD müdürlüklerine aktarıldı." diye konuştu.

23 kişiye asılsız ihbar sebebiyle idari para cezası

Toplantıda ayrıca 2018 -2019 yılları arası 112 Acil Yardım hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye de toplam 7 bin 187 Türk Lirası idari para cezası verildiği ifade edildi.

Toplantıda, Manisa İli Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hakkında da bir sunum yapıldı.

İstatistiki bilgilerin verildiği sunumun ardından Vali Ahmet Deniz Başkanlığında katılımcılar tarafından verilerle ilgili değerlendirme yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda Vali Deniz Başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler ve ilgili kurum amirleri katıldı.