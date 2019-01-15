İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı yağılar Akhisar'da bir can aldı

Akhisar’da yaşanan 3 günlük yoğun yapışından ardından yine 3 gündür kayıp olan vatandaş sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Akhisar'da yaşanan 3 günlük yoğun yapışından ardından yine 3 gündür kayıp olan vatandaş sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre Manisa İli Akhisar İlçesinin Aşağıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki H.A.'nin sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün saat 14.00 sıralarından Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi değirmen başı mevkiinde dere kenarında H.A.'nın cesedinin bulunduğu ihbar edildi. Olay yerinde yapılan incelemede ölenin Yukarıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden özürlü olduğu ifade edilen 31 yaşındaki Z.A.'nın olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Z.A.'nın ise 11 Ocak 2019'dan buyana kayıp olduğu bilgisi verildi. Ancak ailesi tarafından herhangi bir kuruma kayıp bilgisinin verilmediği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.