Asırlık tatlar yenilikçi tariflerle buluştu

Manisa'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yöresel lezzetler yeni yeni tarif ve sunumlarıyla davetlilerle buluştu. Bölgeye has yemek ve tatlılarda kullanılan mesir macunu ise uyumuyla davetlilerden tam not aldı.

Manisa Valiliği, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Gastronomi Derneğinin desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinliği Giritligil Otel'de gerçekleştirildi. Asırlık tariflerle Türk Mutfağı teması ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte Manisalı şefler Manisa'ya özgü Mesir Macunu ve Köprübaşı çileğini kullanarak hazırladıkları sunumlarıyla beğeni topladı. Özellikle Perde pilavı ve Akbuğa Tatlısında kullanılan mesir macunu ise lezzet uyumuyla davetlilerden tam not aldı.

Programda bir konuşma yapan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Bu hafta özelinde farklı etkinliklerle mutfak kültürümüzle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçmişte farklı zamanlarda yapılan çalışmalara biz de yaptığımız çalışmalarla katkı sunmaya çalışıyoruz. Araştırmacılarımız köylerden, beldelerden yöresel yemeklerimizi araştırırken öte yandan da ilimizde gastronomi tesislerinin artması için çalışmalar yürütüyor. Bizler bunları yaparken bizleri heyecanlandıran şehrimiz için çok önemli olan coğrafi işretlerle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından önemli çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda Manisa Ticaret Borsamız tarafından Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünü, Mesir Derneğimizin Mesir Macununu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Manisa Asma Yaprağını coğrafi işaretle tescillemesi şehrimiz adına kazanım olmuştur. Hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizler de Türk Mutfağı Haftasıyla dolayısıyla şehrimizin, yemeklerimizin araştırmasını ve tanıtımını yaparak hem de şehrimizin, geleneklerimizin, göreneklerimizin, geleneksel yemeklerimizin araştırmasını yaparak, gastronomi turizmine katkı yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların eksiği kusura olabilir ama bunlar giderilir. Özellikle gastronomi adına yapılacak çalışmalar daha da genişleyecektir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım ve Manisalı şefler yaptıkları ürünleri tanıtarak davetlilerin beğenisine sundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de geleneksel lezzetlerin yeni tarifler ve sunulmasının gastronomi için önemli olduğunu ve daha fazla üründe özellikle mesir macununun kullanılabileceğini belirtti.