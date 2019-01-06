Aslanhan Konferansı yoğun ilgi gördü

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu 'Bilinçli aile ideal genç' konulu konferans Manisalı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan'ın konuşmacı olduğu konferansta aileler ve çocuklar arasındaki ilişkileri anlatıldı.

Her ay farklı etkinlikler düzenleyerek Manisalı vatandaşlarla ünlü yazarlarla bir araya getiren Şehzadeler Belediyesi geçtiğimiz akşam Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan'ı Manisalılarla buluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 'Bilinçli aile ideal genç' konulu konferans Manisalı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen konferansa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansa ilan edilen saatten önce gelen vatandaşlar Manisa'nın en büyük salonu olan Kültür Merkezi Lale Salonunu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konferansı birçok vatandaş sonuna kadar ayakta izlemek zorunda kaldı. Konuşmacı Aslanhan konferansın başında ayakta kalan vatandaşları sahneye davet ederek sahnede oturmalarını istedi.

Konferans öncesinde bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak biz geleceğe yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Biz meseleye bu açıdan bakıyoruz. Hamdolsun görüyorum ki siz veliler de bu anlayışla baktığımız için bugün buradasınız. İnşallah geleceğimiz için düşündüğümüz tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz ve yeryüzüne adalet nizamına dün şanlı ecdadımızın hakim kıldığı gibi bugün de kılacağız, gözyaşından zulme, sömürgeye hepsine dur diyeceğiz ve yeryüzü yaşanabilir bir yer haline gelecek. Bizim en büyük hedefimiz budur. Bunu bu necip millet başaracaktır. Çünkü bizim tarihimiz zaferlerle doludur. Bizim gençlerimiz 15 Temmuz'da çelikten tankların paletlerinin önüne yatarak bütün dünyaya bu milletin gücünün ne olduğunu göstermiştir. Dün olduğu gibi bundan sonra inşallah bu gücümüzü hep birlikte göstereceğiz. Bugün davetimize icabet ederek bizleri kırmayarak Kanuni'nin, Fatih'in şehrine şehzadeler ve evliyalar şehrine teşrif eden değerli hocamıza çok teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Çelik'in ardından sahneye gelen Eğitimci, Yazar Sıtkı Aslanhan, salonu dolduran anne ve babalara çocuklarla nasıl bir bağ kurulması gerektiği ve çocukların yetişme tarzları hakkında örnekler vererek konferansını gerçekleştirdi. Konferans sonunda Başkan Çelik, Yazar Aslanhan'a hediye takdiminde bulundu.