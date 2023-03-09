Aslay, Manisa'nın kalbi Akpınar İçme Suyu Tesisi'ni inceledi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkezin yüzde 60'ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirerek tesisin iş ve işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkezin yüzde 60'ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay'a, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Serkan Emir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri İlker Kılıç, Recep Günay ve Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik personel eşlik etti.

2 bin metreküp su, tesise geri kazandırılıyor

Vatandaşın daha kaliteli, sağlıklı ve modern sistemlerle su ihtiyacını karşılamak adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Genel Müdür Aslay, “Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde günde 70 bin metreküp atıksu arıtımı yapmaktayız. Arıtma esnasında tesisten 24 saatte 2 bin metreküp su dışarı deşarj edilmektedir. Bu kayıp suyu da inşa ettiğimiz geri kazanım tesisiyle yeniden şebekeye veriyoruz. Su kaynaklarımızın korunması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tesisimizi ayrıca SCADA sistemine entegre ettik. Bu sayede 24 saat uzaktan tesisimizi takip edebiliyoruz” dedi.

Yenilenen pompalarla yıllık 1,5 milyon TL enerji tasarrufu yapılıyor

Genel Müdür Aslay, “Tüm bunların yanı sıra Manisalı hemşehrilerimize daha verimli içme suyu imkanı sağlamak adına geçtiğimiz yıllarda eski pompaları yeni nesil ve daha verimli olan dik milli pompalarla değiştirdik. Bu sayede yıllık yaklaşık 1,5 milyon TL enerji tasarrufu sağlıyoruz. Tesisimize 5 milyon TL'lik bir yatırımla jeneratörler temin ederek elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Su kayıplarının önüne geçilecek

İdare olarak Manisa merkezin içme suyu rezervlerini artırmak için il genelinde sondaj hamlelerinin sürdüğünü belirten Aslay, Akpınar'da 1 adet yeni sondaj kuyusunun açıldığını, Yarıkkaya'da ise 1 adet yeni sondaj kuyusunun açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Genel Müdür Aslay son olarak, “Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi'nden, Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisi'ne giden 1,5 kilometrelik terfi hattı da çelik borularla yenileniyor. Sondajların bağlantıları ekonomik ömrünü tamamlayan hattın yerine döşenen yeni hatta bağlanarak su kayıplarının da önüne geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı, kaliteli ve modern sistemlerle su temini noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.