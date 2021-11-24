Aslay, Su ve Kanalizasyon İdareleri Komisyon Toplantısına katıldı

Toplantıda yapılan bilgilendirmelerin ardından Su ve Kanalizasyon İdareleri yetkililerinin de görüşleri alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri Komisyon Toplantısına katıldı. Toplantıda Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik de hazır bulundu. 30 Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünün katıldığı toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Lütfi Akça açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından alanında uzman profesörlerin de katılımıyla Büyükşehir Belediyelerinde su yönetimi, su kayıp-kaçaklarına ilişkin idareler tarafından hazırlanacak iş termin planlarına dair bilgilendirme, SAİS sistemlerinde kullanılan sensörlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine yönelik yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme ve su dağıtım sistemlerinde enerji verimliliğine ilişkin ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalara dair bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılan Su ve Kanalizasyon İdareleri yetkilerinin de SYKK ve HYKK Toplantısında ele alınacak raporlara dair görüşleri alındı.