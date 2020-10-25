Aslay: “Yılların altyapı eksikliklerini gideriyoruz”

Aslay, yılların altyapı eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını söyleyerek, daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan Hacıtufan'ı sağlıklı bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula ilçesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesini ziyaret eden Genel Müdür Aslay, 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını yarıladıklarını söyledi. Aslay'a ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, şube müdürleri, teknik personel ve yüklenici firma temsilcileri eşlik etti.

Hacıtufan, MASKİ'yle sağlıklı altyapıya kavuşuyor

Genel Müdür Aslay, mahallede yürütülecek diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Aslay, “Hacıtufan Mahallemizde kanalizasyon hattı döşeme çalışmamız devam ediyor. Daha önce mahallemizde kanalizasyon hattı bulunmuyordu. Mahallemizin bu eksikliğini gideriyoruz. Hacıtufan'da ayrıca, 5,5 kilometrelik içme suyu hattını da yenileyeceğiz. Altyapı işinin ardından ise 15 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmamız ile Hacıtufan Mahallemizin dönüşümünü tamamlayacağız. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız güçle vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yahya Dokuzlu, “Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Mahallemizde daha önce kanalizasyon hattımız yoktu. İçme suyu hattımız da çok eskiydi. Önce altyapımız sağlıklı hale gelecek. Ardından üstyapımız yapılacak. Çok mutluyuz. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.