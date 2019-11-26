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Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı

Devlet adamlığının yanı sıra, sporcu kişiliğiyle de ön plana çıkan Manisa Valisi Ahmet Deniz, at binerken görüntülendi.

Vali Deniz'in dörtnala at binme görüntüleri büyük beğeni topladı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, devlet adamlığının yanı sıra sporcu kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Başta futbol olmak üzere birçok spor dalıyla yakından ilgilenen ve profesyonel doğa fotoğrafçılığı da yapan Vali Deniz, bu kez at binerken görüntülendi. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Asya At Çiftliğine giden Vali Deniz, Serdar Kabaş'ın eğitmenliğinde ata bindi. Vali Deniz'in at üstündeki performansı usta at binicilerini aratmadı.


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Deniz'in, dörtnala at süren görüntüleri büyük beğeni topladı.

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