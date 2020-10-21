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Ataseven Manisa'da incelemelerde bulundu

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya geldi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi.


Bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, inşaatı devam eden Yiğit Başı Veli Hazretlerinin ismini taşıyan Yiğit Baş Veli Camisinde incelemelerde bulundu. Ataseven'e İzmir Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak eşlik etti.


Yiğitbaşı Veli Cami inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Ataseven, burada yaptığı incelemelerin ardından Manisa Yeni Vakıf İş Hanına geçerek, tadilat çalışmaları biten Vakıf İş Hanının Spil Dağı manzaralı teras katında Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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